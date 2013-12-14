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بالفيديو.. سعيد رسلان لـ«الإخوان»: أزاحكم الله عن الحكم فاستحللتم الدماء والأعراض

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بالفيديو.. سعيد رسلان لـ«الإخوان»: أزاحكم الله عن الحكم فاستحللتم الدماء والأعراض بالفيديو.. سعيد رسلان لـ«الإخوان»: أزاحكم الله عن الحكم فاستحللتم الدماء والأعراض
وجّه الشيخ محمد سعيد رسلان، القيادي السلفي، رسالة لجماعة الإخوان المسلمين، قائلًا: «لقد أتاكم الله الملك، وملككم زمام الأمر، فلم تأخذوا ذلك بحقه فامتلات قلوب الخلق حقدًا وبغضًا عليكم، فأزاحكم الله عن الحكم، وكان يجب أن تراجعوا أنفسكم».وقال «رسلان»، في خطبة الجمعة، والتي عرضها موقعه، فجر السبت، إن «الإخوان خانت الشعب المصري الذي وثق فيها، وغدرت بها»، متهمًا الجماعة بتدبير حادث الأمن المركزي بالإسماعيلية، الخميس، والذي تسبب في قتل طفل.وأضاف «رسلان» في رسالته للجماعة: «لقد أسأتم للدين، وجعلتم أعداءه يقولون إنه دين الدم والإرهاب»، موضحًا أن «الإخوان استحلت الدماء والأعراض وكفرت الجميع».ولفت إلى أنهم «خدعوا الناس وتآمروا على الشعب، وجعلوا المصريين يكرهون الدين قبل أن يبغضوا المتدينين»، مشددًا على أن «الدعوة الإسلامية في منعطف خطير».وشدد على أن «العالم الخارجي يساعدهم (الإخوان) على قتل الشعب وتخريب البلاد»، مؤكدًا أنهم سبب البلاء في الفترات السابقة. 

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