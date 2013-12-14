هل يكون سعر هيفا وهبي الغالي وراء فشلها تلفزيونياً؟

أعرب مصطفى سرور، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفا وهبي في مصر، عن استغرابه لمّا تردّد عن مواجهة مسلسل "جريمة قتل"، الذي تقوم ببطولته هيفا، صعوبة كبيرة في التسويق بعد انسحاب منتجته مها سليم.

وقد تردّدت شائعات تقول إنّ هيفا تعيش حالة من الحزن بسبب ذلك.

سرور قال لـ"سيدتي نت" إنه "ليس ثمّة شيء اسمه صعوبة في التسويق، بل هناك فقط شيء اسمه سعر غال أو رخيص أو متوسط، كما أنّ التسويق لا يبدأ من الآن، ولا يوجد أيّ مسلسل تمّ تسويقه حالياً، وكلّ ما يقال هو مجرد وعود وكلام فقط".

وأوضح سرور أنّ التسويق لا يبدأ قبل شهر فبراير، وأحياناً في مارس، لأنّ القنوات تؤجّل التعاقد حتى لا تدفع ثمن المسلسلات عند توقيعها العقد. وأنهى سرور كلامه في هذا الصدد قائلاً: "إن العمل تغيّر اسمه من "جريمة قتل" إلى "كلام على ورق""، معلناً أنه تلقّى العديد من العروض من القنوات الفضائية.

وفي جانب متصل، وحول ما تردّد عن أنّ الفنان طارق لطفي رفض المشاركة في العمل، بسبب رفضه أداء دور شاذٍ جنسيّ، قال سرور: "إنّ هذا الكلام غير صحيح. وإنّ الدور الذي كان سيقدّمه طارق هو لشخصيّة القوّاد"، مؤكّداً أن لعب مثل هذا الدور ليس عيباً، إذ سبق وقدّمه العديد من النجوم الكبار، مثل الفنان محمود عبد العزيز، فيما تمّ تقديمه عشرات المرات في السينما المصرية، بحسب سرور.

يبقى أن نذكر أنّ مسلسل هيفا "مولد وصاحبه غايب" قد تأجّل عرضه مرّات عدّة، بسبب صعوبة تسويقه، وبسبب طلب المنتج سعراً عالياً.

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