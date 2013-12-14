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بالصور: النجمات التركيات وحيدات في حفل وداع العام الجديد

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بالصور: النجمات التركيات وحيدات في حفل وداع العام الجديد بالصور: النجمات التركيات وحيدات في حفل وداع العام الجديد

احتفلت إدارة مجلة instyle turkiye للموضة والأزياء بعام 2014 مع مشاهير ونجوم تركيا الذين لم يتأخروا عن الحضور وساروا بكامل أناقتهم على السجادة الحمراء ولوحظ غياب الكثير منهم خاصةً نجوم أقوى المسلسلات التركية المستمرة بنجاح من فترة طويلة دون أن يعرف سبب غيابهم، مثل "حريم السلطان 4"، الذي لم تحضر منه سوى سلمى أرجش الشهيرة بالسلطانة خديجة و" مد وجزر" و"القبضاي" و"ووادي الذئاب" .
وأشادت الصحافة التركية بأناقة النجمات اللواتي تبارزن بصمت في الأناقة والجمال بلونيّ: الأسود والأحمر، فمن منهن كانت الأكثر أناقة.

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