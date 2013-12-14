أخبار عاجلة

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس الحركة الشعبية الجزائرية: الشعب لن يقول لبوتفليقة "ارحل"

Google+ Print
رئيس الحركة الشعبية الجزائرية: الشعب لن يقول لبوتفليقة "ارحل" رئيس الحركة الشعبية الجزائرية: الشعب لن يقول لبوتفليقة "ارحل"

دافع عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عن تولى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة فترة رئاسة رابعة، مؤكدا أنه إذا قرر الرئيس بوتفليقة الترشح فستسانده حركته، بدون شروط مسبقة "وقد فعلت ذلك قبل أن تكون فى ".

وقال بن يونس ـ فى كلمة ألقاها أمام تجمع شعبى، عقد بولاية تلمسان أمس ـ إن حركته وفية لمبادئها فى محاربة الإرهاب واستئصاله، ووفية لمبادئها فى المصالحة الوطنية التى جاء بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة... وذكر أن الجزائر هى البلد الوحيد فى العالم العربى والإسلامى التى اقتحمت مجال العمل الديمقراطى التعددى فى نهاية الثمانينيات.

وتطرق بن يونس إلى ما شهدته بعض دول الجوار مثل وليبيا وسوريا وتونس، معلقا أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليس كـ"مبارك" ولا القذافى ولا الأسد، ولن يقول له الشعب الجزائرى ارحل، إنه رجل مجاهد ورجل تاريخ وبناء، قدم لبلاده الملموس".

ويرى بن يونس أن الحركة الشعبية الجزائرية، التى حصلت على المرتبة الثالثة فى آخر انتخابات محلية، يدفعها الطموح لتصدر الساحة السياسية مستقبلا وبدون عقدة نقص من مقومات الأمة وهويتها.

وقال بن يونس "إن حركته ستدافع فى تعديل الدستور المقبل لاعتماد نظام شبه رئاسى، وتطالب بالإبقاء على مجلس الأمة كصمام أمان للهيئة التشريعية".

وهاجم بن يونس طوائف المعارضة والموالاة معا، حيث قال إن بعض شخصيات المعارضة المحتمل ترشحها لم تعلن بعد عن برامجها الاقتصادية والاجتماعية، وبرنامجها الوحيد هو معارضة الرئيس والحديث عن مرضه.. كما أن بعض الأحزاب تريد الاستحواذ على ترشيح بوتفليقة ـ فى إشارة إلى إعلان الأمين العام لجبهة التحرير الوطنى عمار سعيدانى عن ذلك ـ مجددا القول إن الرئيس بوتفليقة أكبر من أين يكون مرشح حزب بعينه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة