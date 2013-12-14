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اليابان تعلن عن مساعدة بقيمة 14 مليار يورو لدول جنوب شرق آسيا

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اليابان تعلن عن مساعدة بقيمة 14 مليار يورو لدول جنوب شرق آسيا اليابان تعلن عن مساعدة بقيمة 14 مليار يورو لدول جنوب شرق آسيا

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، السبت، عن مساعدة بقيمة 14 مليار يورو «قروض ومنح» للدول العشر في جنوب شرق آسيا لتعزيز علاقاتها تجاه الصين.

وأعلنت «طوكيو» عن هذه المساعدة التي ستقدم خلال خمس سنوات، بمناسبة قمة بين اليابان والدول العشر الأعضاء في مجموعة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، «بورما وبروناي وكامبوديا وأندونيسيا ولاغوس وماليزيا والفيليبين وسنغافورة وتايلاندا وفيتنام».

وقال «آبي»، في افتتاح القمة التي تعقد في فترة توتر بين اليابان والصين المجاورة «معًا، مع آسيان، أريد أن أبني مستقبل آسيا حيث القانون سيكون أكثر من القوة وحيث سيكافأ الناس الذين يعملون بكد ما سيؤدي إلى مجتمع مزدهر قائم على الاحترام المتبادل».

ويسود التوتر بين الصين واليابان بسبب أرخبيل في بحر الصين الشرقي وهو أربيل سنكاكو الذي تحكمه اليابان، ولكن تطالب به بكين بقوة.

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