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منتج “فتاة المصنع” يعرب عن سعادته بحصول الفيلم على جائزتين بمهرجان دبي‎

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منتج “فتاة المصنع” يعرب عن سعادته بحصول الفيلم على جائزتين بمهرجان دبي‎ منتج “فتاة المصنع” يعرب عن سعادته بحصول الفيلم على جائزتين بمهرجان دبي‎

عبر المنتج محمد سمير منتج فيلم “فتاة المصنع” عن سعادته بحصول فيلم ” فتاة المصنع ” على جائزتين من مهرجان دبي السينمائي، قائلاً : “أنا في منتهى السعادة لأن أول مشاريع الشركة في مجال الأفلام الروائية الطويلة كان مع هذا المخرج الكبير والمتميز محمد خان ” .

وأضاف سمير : “سعيد للغاية بالإشادة والترحيب الكبير الذي قوبل به الفيلم وتُوج بهذه الجائزة من أهم أحد المهرجانات الموجودة حالياً في الشرق الأوسط، وخاصة أن الأفلام المنافسة كانت أفلام جيدة الصنع، وكانت المنافسة قوية للغاية”.

وكان فيلم ” فتاة المصنع ” والذي شارك بالدورة الـ10 لمهرجان دبي قد حصل على جائزة أفضل ممثلة، والتي ذهبت للفنانة الشابة ياسمين رئيس، وجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما للأفلام الروائية العربية .

فيلم فتاة المصنع هو الفيلم الذي عاد به المخرج الكبير محمد خان إلى شاشة السينما بعد 7 سنوات من الغياب، وبطولة ياسمين رئيس، هاني عادل، سلوى خطاب وسلوى محمد علي مع مجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة.

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