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إقليم "برقة" يمهل الحكومة حتى غدا لتنفيذ شروطه لفك حصاره لموانئ النفط

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إقليم "برقة" يمهل الحكومة حتى غدا لتنفيذ شروطه لفك حصاره لموانئ النفط إقليم "برقة" يمهل الحكومة حتى غدا لتنفيذ شروطه لفك حصاره لموانئ النفط

قال إبراهيم الجضران، رئيس المكتب السياسى لإقليم برقة شرقى ليبيا المنتج للنفط، إن غدا الأحد هو آخر مهلة للحكومة الليبية، لتنفيذ شروطه التى وضعها لفك الحصار الذى يفرضه على الموانئ النفطية فى شرق ليبيا، مؤكدًا أنه يملك القوة لمواجهة "إن فكرت فى فك الحصار عسكريًّا".

وكان الجيش الليبى قد حذّر قبل أيام من "تدخل دولى" فى البلاد، حال استمر توقف إنتاج النفط الخام وتصديره من مرافئ شرقى البلاد، بحسب كلمة متلفزة بثها التليفزيون الليبى قبل أيام للواء ركن عبد السلام العبيدى رئيس الأركان العامة للجيش الليبى.

وخلال مقابلة له مع الأناضول، أشار الجضران إلى أن المكتب السياسى للإقليم الذى يترأسه "والذى أعلن قيام إقليم اتحادى فيدرالى فى برقة ولم تعترف به الحكومة المركزية فى طرابلس" سيقدم على خطوات أخرى بعد انتهاء المهلة، لكنه لم يحدد تلك الخطوات، واصفًا الشروط التى تم طرحها بـ"المرضية ويطلبها كل الليبيين".

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مصر 365

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