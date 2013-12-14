"الوطنية لحقوق الإنسان" تبحث مشاكل أهالى بدر والشروق فى الأجواء الممطرة

أكد محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان أن فرعى المنظمة بمدينة بدر والشروق قد اشتركا فى عمل بحوث ميدانية عن أهالى المنطقتين خاصة الذين يواجهون البرد القاسى فى تلك الأجواء العاصفة الممطرة والبرد الشديد التى تواجهها مصر.

وأضاف محمد كامل مدير فرع مدينة بدر، أنهم قاموا بعمل استمارات استبيان للأهالى والمواطنين عن ما يواجهونه من مشاكل فى ما يسمى بالمنطقة المحتلة بمدينة الشروق حى المستقبل، مشيرا إلى أن الأهالى يعانون من ظروف معيشيه قاسية، وإيمانا منهم بحق المواطن فى المأكل والمسكن والعلاج الذين يكفهلم الدستور والقانون قاموا بالتوجه إلى المنطقه لاستبيان المشكلات والطلبات من الأهالى المقيمين بها.