أخبار عاجلة

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الوطنية لحقوق الإنسان" تبحث مشاكل أهالى بدر والشروق فى الأجواء الممطرة

Google+ Print

أكد محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان أن فرعى المنظمة بمدينة بدر والشروق قد اشتركا فى عمل بحوث ميدانية عن أهالى المنطقتين خاصة الذين يواجهون البرد القاسى فى تلك الأجواء العاصفة الممطرة والبرد الشديد التى تواجهها .

وأضاف محمد كامل مدير فرع مدينة بدر، أنهم قاموا بعمل استمارات استبيان للأهالى والمواطنين عن ما يواجهونه من مشاكل فى ما يسمى بالمنطقة المحتلة بمدينة الشروق حى المستقبل، مشيرا إلى أن الأهالى يعانون من ظروف معيشيه قاسية، وإيمانا منهم بحق المواطن فى المأكل والمسكن والعلاج الذين يكفهلم الدستور والقانون قاموا بالتوجه إلى المنطقه لاستبيان المشكلات والطلبات من الأهالى المقيمين بها.

1%20(1).jpg

G52abc3abb7a88.jpg

G52abc3aca9be3.jpg

G52abc3ad5b607.jpg

G52abc3ae0fb1f.jpg

G52abc3af2bc60.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة