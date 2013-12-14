الإخوان يحسمون انتخابات الأطباء بالقليوبية على المقاعد الفرعية

كتب : حسن صالح الجمعة 13-12-2013 23:57

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية لأطباء القليوبية برئاسة المستشار ربيع الصغير، نتيجة الانتخابات التي جرت اليوم على 4 مقاعد للنقابة الفرعية و5 مقاعد للنقابة العامة ومقعد لمنطقة وسط الدلتا؛ حيث جرت الانتخابات وسط إقبال متوسط من الناخبين من أعضاء النقابة بسبب سوء الأحوال الجوية ومنافسة شرسة بين قائمة أطباء من أجل مصر المحسوبة على الإخوان المسلمين والتي حصلت على مقاعد النقابة الفرعية كاملة وتيار الاستقلال الذي لم يحقق التوفيق.

وحصل الإخوان على مقعدي النقابة الفرعية فوق 15 عاما بالتزكية، لصالح الدكتور سمير عطية وطارق عبد العزيز، فيما حصل ممثلا الإخوان على مقعدي تحت 15 عاما، وهما إسماعيل لطفي حشيش بـ146 صوتا، ووليد عبد الوهاب بـ239 صوتا، فيما خسرت المستقلة شيماء محمد مصطفى وحصلت على 131 صوتا.

أما عن مقعد المحافظة في نقابة وسط الدلتا، فحصل عليه أحمد البارة بـ131 صوتا، بينما حصل على مقاعد المحافظة في النقابة العامة كل من محمد عثمان وحاتم المعتصم بـ143 صوتا لكل منهما لمقعدي فوق 15 عاما، وحاتم عبد الآخر وحسام كمال وإيهاب أبوعلي بـ140 صوتا.