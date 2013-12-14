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الإخوان تكتسح انتخابات "الأطباء" بالفيوم.. وفوز قيادي "محبوس" بأحد مقعدي فوق السن

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الإخوان تكتسح انتخابات "الأطباء" بالفيوم.. وفوز قيادي "محبوس" بأحد مقعدي فوق السن الإخوان تكتسح انتخابات "الأطباء" بالفيوم.. وفوز قيادي "محبوس" بأحد مقعدي فوق السن

كتب : ميشيل عبدالله السبت 14-12-2013 00:41

انتهت لجنة الفرز بنقابة الأطباء الفرعية بمحافظة الفيوم، مساء أمس، من فرز أصوات الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية للأطباء بالمحافظة، في انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة الفرعية والعامة، حيث فاز مرشحوا قائمة "أطباء من أجل " المحسوبة على جماعة الإخوان بجميع المقاعد، في مواجهة قائمة "الاستقلال" المحسوبة على القوى المدنية.

وأعلنت اللجنة فوز مرشحي قائمة "أطباء من أجل مصر" بمقعدي فوق السن للنقابة الفرعية وهما الدكتور أحمد يوسف عبد الغفار بـ ٣٣٦ صوت من إجمالي ٥٤٥ صوتاً صحيحاً، والدكتور أحمد علي جمعه بـ ٣٧١ صوتا، فوق السن، وكذلك بمقعدي تحت السن لصالح كل من الدكتور حازم عيد بـ ٢٧٩صوت، والدكتور أحمد الشيمي بـ ٢٦٣صوتا.

كما أعلنت اللجنة عن حصول الدكتور أحمد البيلي، مرشح القائمة بمقعد النقابة عن قطاع شمال الصعيد على ٣٣١صوتا، وكذلك تفوق مرشحي القائمة عن مقاعد النقابة العامة فوق السن وهم الدكتور محمد عثمان، الدكتور محمد غريب، الدكتور حاتم المعتصم، وكذلك تفوق مرشحي القائمة بمقاعد النقابة العامة تحت السن الدكتور حاتم عبد الآخر، الدكتور محمد السيد ، الدكتور إيهاب أبو علي بـ ٣٣٠ صوتا لكل منهما، في مواجهة مرشحي قائمة "الاستقلال".

جدير بالذكر أن الدكتور محسن جمعة، أحد مرشحي قائمة "الاستقلال" عن مقعدي فوق السن بالنقابة الفرعية بالفيوم حصل على 245 صوتا، إضافة إلى أن الدكتور أحمد يوسف عبد الغفار، الفائز بمقعد النقابة الفرعية فوق السن، محبوس منذ قرابة شهرين، وخاض الإنتخابات وفاز بالمقعد.

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