قائمة التيار المدني تكتسح "الإخوان" في انتخابات الأطباء بالمنيا

كتب : إسلام فهمي السبت 14-12-2013 00:43

أسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالمنيا عن فوز قائمة الاستقلال المحسوبة على التيار المدني على قائمة أطباء من أجل مصر المحسوبة على الإخوان المسلمين.

وأعلن المستشار عمر جبره رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات التي أجريت، أمس، بقاعة النادي الرياضي بمدينة المنيا عن فوز كل من الطبيبين أحمد راضي عطا الله، وأحمد عليوة شحاتة تحت السن، بينما فاز الطبيبان عمرو محمد علي، ومحمد نظمي المنيري بمقعدي فوق السن.

جدير بالذكر أن عملية الاقتراع شهدت إقبالا محدودا بسبب سوء الأحوال الجوية، وأدلى 600 طبيب فقط بأصواتهم من بين 6 آلاف مما لهم حق التصويت.

وتنافس 10 مرشحين على 4 مقاعد منها 2 فوق السن، و2 تحت السن، يمثلون قائمتين هما الاستقلال المحسوبة على التيار المدني، وأطباء من أجل مصر المحسوبة على الإخوان والتي لم تحصد أيا من المقاعد الأربعة.