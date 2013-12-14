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تدبيس المعدة من الجراحات التى لا يتم الاستعانة بها فى معظم دول العالم

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تدبيس المعدة من الجراحات التى لا يتم الاستعانة بها فى معظم دول العالم تدبيس المعدة من الجراحات التى لا يتم الاستعانة بها فى معظم دول العالم

تعد السمنة المفرطة إحدى المشاكل المهمة، التى يواجهها العديد من الناس، وهناك العديد من وسائل التخلص من مرض السمنة المفرطة أهمها العمليات الجراحية، يقول د.شريف نبيل أخصائى جراحة المناظير والسمنة بمستشفى للطيران، أن هناك الكثير من الناس يخلط بين هذه العمليات ودائما ما يطلقون عليها تدبيس المعدة، وفى الحقيقة ترجع التسمية إلى استخدام الدباسات الجراحية ولكن تختلف هذه العمليات شكلا ومضمونا.

أشار نبيل إلى أن العملية التقليدية وهى "تدبيس المعدة" قد قل الاستعانة بها تماما ولا يتم إجراؤها فى الكثير من دول العالم وهى تعتمد على تدبيس جزء من المعدة وتصغير المجرى الذى يمر منه الطعام تماما ولكم مضاعفاتها كثيرة فتشمل القىء والإحساس بالجوع بالرغم من إحساس الامتلاء.

وهناك جراحة تدبيس المعدة الطولى "التكميم " وهى من أنجح الجراحات التى نجريها حاليا وتجرى بالمنظار وتعتمد على تصغير المعدة واستئصال جزء من المعدة والمسئول عن إفراز هرمون الجوع وبالتالى يقل إحساس المريض بالجوع تماما ويبدأ وزنه فى التناقص حتى يفقد حوالى 80% من الوزن الزائد فى العام الأول بعد الجراحة مع عدم زيادة الوزن مرة أخرى.

أما عن عملية تحويل المسار وهى من أنجح الجراحات التى تتم بالمنظار وذلك لمرضى السمنة المفرطة ومدمنى السكريات حيث يتم تدبيس جزء من المعدة لتصغيرها مع عمل تحويل للمسار باستخدام الأمعاء وتساهم هذه الجراحة فى إنقاص الوزن بشكل سريع ولكن يجب أن يواظب المريض على تناول بعض الفيتامينات والكالسيوم والحديد بعد الجراحة.

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مصر 365

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