أشهر الأسئلة الشائعة حول عمليات تدبيس المعدة وإجابتها

هناك العديد من الأسئلة المحيرة للكثير عن جراحات السمنة المفرطة، بالإضافة إلى تكوين بعض المعلومات الخاطئة لذا طرح الدكتور شريف نبيل أخصائى جراحة المناظير والسمنة مستشفى مصر للطيران بعض الأسئلة الشائعة وأجابتها حول السمنة المفرطة وعمليات تدبيس المعدة وهم كالتالى:

أولا: ما أفضل عملية لإنقاص الوزن؟

>عمليات السمنة محدودة واختيار الجراحة المناسبة يتوقف على وزن وطول المريض وطبيعة طعامه وعاداته الغذائية لذلك فنحن نحدد للمرضى الجراحة الأمثل فليس بالضرورة أن تنجح نفس الجراحة مع عدة أشخاص حتى ولو كانوا أشقاء فكل مريض له ما يناسبه.

هل بالون المعدة أفضل أم العمليات الجراحية؟

>بالون المعدة يصلح فقط لمرضى السمنة من الدرجة الأولى حيث يتيح البالون نزول من 10 الـ15 كيلو جرام خلال 6 أشهر وقد يصل المعدل إلى 20 كجم فى الأوزان الكبيرة وتتم إزالته بعد ذلك لذلك فهو لا يعطى نتائج جيدة مع مرضى السمنة المفرطة والذين يحتاجون لفقدان أكثر من 30 كجم كما أن بعد إزالته يمكن أن يزيد الوزن مرة أخرى.

ما أسباب القىء المستمر بعد الجراحة؟

>غالبا ما يحدث القىء بعد جراحة تدبيس المعدة ولمدة 3 شهور وقد يطول أكثر من ذلك، ولا يحدث مع العمليات الجراحية الأخرى مثل تحويل المسار أو التكميم أو حزام المعدة.

ثالثا ما أخطر المضاعفات بعد العملية؟

>المعروف أن التسريب هو أخطر المضاعفات ويتم التحقق منها خلال الجراحة نفسها، حيث يتم عمل اختبار بصبغة للتأكد من عدم وجود تسريبات وأن مكان التدبيس آمن.

رابعا هل: تحدث زيادة فى الوزن بعد الجراحة؟

>فى عمليتى التدبيس التقليدى والحزام قد يحدث زيادة طفيفة بعد السنة الثانية، وذلك بسبب الإكثار فى تناول السكريات ولا يحدث ذلك فى عمليتى التحويل والتكميم.

خامسا: هل يمكن أن تفك الدبابيس؟

>بالطبع لا يمكن حدوث ذلك وفى حالات نادرة جدا قد تحدث مع عملية تدبيس المعدة التقليدية ولا يحدث ذلك مع بقية الجراحات.

هل أحتاج إلى نظام غذائى ( رجيم) بقية حياتى؟

>بالطبع لا يحتاج لعمل حمية غذائية ويستطيع الإنسان أن يأكل كل أنواع الطعام ولكن بشكل تدريجى، حيث ينتظم المريض على سوائل لمدة 3 أسابيع بعد الجراحة ثم أكل مهروس لمدة أسبوع ثم أكل طبيعى باستثناء (اللحوم الحمراء-الرز – المكرونة- الخبز) ويستطيع أكلهم بعد 8 أسابيع من الجراحة.

الجراحة تتم عن طريق الفتح الجراحى أو المنظار؟

> يمكن عمل كل الجراحات عن طريق المنظار باستثناء تدبيس المعدة يتم بالشق الجراحي.

هل احتاج إلى مكملات غذائية وفيتامينات بعد الجراحة؟

>فقط فى جراحة تحويل المسار يحتاج الإنسان إلى تناول أقراص الكالسيوم والحديد والفيتامينات طوال حياته وهذا لا يتم مع الجراحات الأخرى.

هل يمكن الحمل بعد الجراحة؟

>يفضل أن يتم تأخير الحمل لمدة عام بعد جراحات السمنة وخاصة تحويل المسار والتى يفضل تأخير الحمل بعدها لمدة عام ونصف.

ما الحل مع الترهلات والجلد الزائد؟

>يجب البدء فى عمل التمرينات الرياضية بعد شهر من الجراحة وذلك لشد الجلد فى المناطق التى يتوقع أن تحدث بها ترهلات ولكن إذا زادت بشكل كبير يمكن الخضوع لجراحة شد الجلد ولا يتم ذلك قبل عام ونصف إلى عامين بعد الجراحة.