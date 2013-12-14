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سمك «الخباط» ينافس الهامور

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سمك «الخباط» ينافس الهامور سمك «الخباط» ينافس الهامور

الخباط سمك مشهور في أسواق الخليج العربي وهو صغير الكنعد وهو من أجود أنواع السمك وألذها وأعلاها سعرا، وسمك الكنعد يزداد عليه الطلب في الأسواق الكبيرة في دبي والشارقة، لأنه يعتبر من الوجبات الرئيسية على موائد المواطنين والمطاعم الكبيرة. والذي ينافس الهامور في جودته وأسعاره.

ويعتبر صيد سمك الكنعد في الساحل الشرقي الأفضل لأنه يكون طازجا ولا يتعرض للتبريد، بسبب قرب المسافة بين مواقع الصيد والمدينة، حيث يعود قارب الصيد في نفس اليوم ليبيع السمك.

تبدأ السمكة بعبور مضيق هرمز، ويصطادها الصيادون على مرحلتين الأولى وهي صغيرة "الخباط"، والمرحلة الثانية عندما تكبر هذه السمكة وهي لا زالت في مياه البحر، وتكبر إلى أن تصبح سمكة "الكنعد".

الصيادون يصطادون سمك الخباط بواسطة (الحيش) وهي عبارة عن ألياخ توضع في العمق يتمكنون من صيد بكميات أكبر.

وتعتبر سمكة "الكنعد" من الأسماك السطحية المهاجرة، وتعيش في المياه الدافئة وتوجد في مجموعات صغيرة، وتعتبر من أغلى الأسماك وأفضلها جودة، نظرا لما تحتويه من بروتينات مغذية، بالإضافة إلى ما لها من أهمية اقتصادية وتجارية عالمياً.

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