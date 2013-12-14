ملياردير أمريكى يتراجع عن إقامة مجمع قمار بـ30 مليار دولار بـ"مدريد"

أعلن الملياردير الأمريكى "شيلدون أديلسون" أمس الجمعة إلغاء خططه لإقامة مجمع لأندية القمار والترفيه، بالقرب من مدريد باستثمارات قدرها 30 مليار دولار.

وقال أديلسون رئيس مؤسسة لاس فيجاس ساندس كوربوريشن الأمريكية، فى بيان صحفى: إنه لم يتم العثور على أى طريقة للوفاء "بالمعايير الضرورية" للمشروع.

كان من المقرر إطلاق المشروع المعروف باسم "يورو لاس فيجاس" خلال الشهر الحالى فى منطقة ألكوركون بالقرب من العاصمة الإسبانية، وظلت خطة المشروع تحت الدراسة لأكثر من عام.

كان المشروع يتضمن ستة أندية قمار، إلى جانب مناطق للترفيه ومراكز تسوق وفنادق تضم آلاف الغرف.

وكان من المتوقع أن يوفر المشروع حوالى 250 ألف فرصة عمل فى إسبانيا التى تعانى من ارتفاع معدل البطالة إلى 25 %.

وقد شجعت السلطات الإسبانية الحكومة على تقديم إعفاءات ضريبية وتخفيف القواعد المنظمة للقمار من أجل إقامة المشروع.

ولكن بعض الشروط التى طلبتها مؤسسة لاس فيجاس ساندس بدت أصعب من أن تقبلها الحكومة ورفضتها مثل منح أديلسون الحق فى الحصول على تعويضات من الحكومة فى حالة تغيير القواعد المعتادة لأندية القمار، بما يتعارض مع مصالح أديلسون.

ونقلت صحيفة إلموندو الإسبانية عن مصادر فى الحكومة الإسبانية القول إن طلبات إديلسون تتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبى التى ترفض إعطاء أى شركة مزايا خاصة.

فى الوقت نفسه فإن مشروع يورو لاس فيجاس أثار جدلا واسعا، حيث قال معارضوه إنه يتعارض مع خطط إسبانيا للاستثمار فى التكنولوجيا المتقدمة، وليس فى مجال الخدمات، كما أن هناك مخاوف من أن يؤدى المشروع إلى جذب المجرمين وبائعات الهوى إلى إسبانيا.