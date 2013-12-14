فوز الإسناوى بمقعد النقيب فى انتخابات نقابة الأطباء ببورسعيد

أعلن المستشار مصطفى محمد عبد الكريم فوز الدكتور حسن عبده الإسناوى بمنصب النقيب بـ135 صوتًا، على نظيره الدكتور فؤاد الألفى مرشح التيار المستقل، الذى حصل على 120 صوتًا، بينما حصل الدكتور حلمى العفنى وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية ببورسعيد على 95 صوتًا بفارق 40 صوتًا عن منافسه حسن الإسناوى.

كما فاز كل من الدكتور أبو المعاطى الشريف ورائد حسين بعضوية النقابة فوق الـ15 من المستقلين، والدكتور معتز صبح وراجى بيبرس من تيار الاستقلال، والدكتورة منى مينا عضو النقابة العامة للأطباء والعضو البارز فى تيار أطباء بلا حقوق.

بينما خسر الإخوان عضوية النقابة فوق السن بخروج الدكتور أحمد مرسى القيادى بجماعة الإخوان.