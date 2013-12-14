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يوسف لمارشيلو ليبي: الملعب هو الفيصل

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يوسف لمارشيلو ليبي: الملعب هو الفيصل يوسف لمارشيلو ليبي: الملعب هو الفيصل

رفض محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي الرد على تصريحات نظيره في جوانزو مارشيلو ليبي التي أكد خلالها أنه سيهزم بطل إفريقيا في كأس العالم للأندية.

وقال محمد يوسف في مؤتمر صحفي أقيم على هامش المباراة المرتقبة بين الفريقين "احترم ليبي كثيرا، فهو مدرب كبير وله تاريخ ناجح."

وأضاف يوسف "أما عن تصريحاته التي أكد خلالها أنه سيفوز على الأهلي، ردي الوحيد هو أن الملعب سيكون الفيصل بيننا."

ويصطدم المارد الأحمر بمنافسه بطل أسيا يوم السبت في تمام السادسة مساء على ملعب أغادير في ربع نهائي مونديال الأندية.

ويسعى الأهلي لتحقيق إنجاز جديد في مشاركته الخامسة بالمونديال، بينما يريد جوانزو كتابة تاريخ جديد له في أول مشاركة.

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