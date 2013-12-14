ملف - ليلة الأهلي المونديالية

تواصلت استعدادات الأهلي في الليلة الأخيرة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، والتي يفتتحها بمواجهة جوانزو الصيني.

ويعرض FilGoal.com في الروابط التالية تغطيته لأخبار الأهلي في المغرب قبل انطلاقة المونديال.

يوسف لمارشيلو ليبي: الملعب هو الفيصل

بالفيديو - أبو تريكة VS ميسي .. في مونديال الأندية

الأهلي يتدرب على تنفيذ وإيقاف العرضيات في استعداده الأخير لجوانزو

توفير 2500 تذكرة بسعر مخفض لجماهير الأهلي في المغرب

لأول مرة - الكشف عن المنشطات في مونديال الأندية بتحليل الدم

يوسف: تقدم سن لاعبي الأهلي مفيد

جمعة: حفظنا لاعبي جوانزو بأرقام قمصانهم

عدسة FilGoal.com تستكشف ملعب مباراة الأهلي وجوانزو

يوسف: الأهلي يدرك جيدا قوة جوانزو

ليبي: أخشى الإرهاق أمام الأهلي الأفضل في إفريقيا

صلاة الجمعة تتحول لتظاهرة "مغربية - مصرية" للاحتفاء بالأهلي وتريكة

الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام جوانزو

يوسف يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة جوانزو

فيفا يتوعد من يرفع شعارا سياسيا في مونديال الأندية بعقوبات عنيفة