فيديو - هل يكسر الأهلي عقدة بطل أسيا في مونديال الأندية؟

أربع مشاركات لفريق الأهلي في كأس العالم للأندية، لم يفتتح المارد الأحمر المواجهة خلالهم أمام بطل أسيا سوى في مباراة وحيدة، قبل أن يواجهه مجددا متمثلا في جوانزو الصيني يوم السبت.

في عام 2005 شارك المارد الأحمر في البطولة التي أقيمت باليابان وافتتح مشواره بمواجهة اتحاد جدة السعودي بطل أسيا وخسر أمامه بهدف دون رد أحرزه محمد نور.

وبعدها لم يواجه الأهلي بطل دوري أبطال أسيا في افتتاح المونديال، حيث بدأ مشوراه في 2006 أمام أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسا وفاز عليه 2-1 وبعدها اصطدم بباتشوكا المكسيكي بطل الكونكاف وخسر 4-2.

إلا أن المارد الأحمر سبق له مواجهة فريق أسيوي هو هيروشيما في افتتاح بطولة 2012، وهو الفريق الذي شارك في البطولة بصفته بطل الدوري الياباني وليس بطل أسيا، وفاز الأهلي بهدفي السيد حمدي ومحمد أبو تريكة.

ويسعى الأهلي لإسقاط بطل أسيا في مونديال الأندية للمرة الأولى في مشاركته الخامسة التي يسعى خلالها بطل مصر لتحقيق إنجاز جديد وحلم العديد من نجومه على رأسهم أبو تريكة ووائل جمعة بملاقاة بايرن ميونيخ رسميا.

المباراة المرتقبة بين الأهلي وجوانزو تقام في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أغادير بدولة المغرب.