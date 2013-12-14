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Lea Michele تفوز بـ"التغريدة" الأكثر تناقلاً عام 2013

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Lea Michele تفوز بـ"التغريدة" الأكثر تناقلاً عام 2013 Lea Michele تفوز بـ"التغريدة" الأكثر تناقلاً عام 2013

أعلن تويتر أن التغريدة التي نشرتها بطلة مسلسل "Glee" Lea Michele لتشكر محبيها على دعمهم لها، بعد وفاة حبيبها الممثل الكندي Cory Monteith، جاءت في طليعة التغريدات الأكثر تناقلاً في عام 2013.
وأعيد تغريد هذه الرسالة أكثر من 408 آلاف مرة، في 133 بلداً، حسب ما ذكرموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقد حصلت Lea، البالغة من العمر 27 عاماً، على هذا الرقم، رغم أن متتبيعها أقلّ بـ10 مرات من Lady Gaga وJustin Bieber على "تويتر".
أما التغريدة الثانية الأكثر تناقلاً على "تويتر" فكانت تلك التي نشرها طاقم فيلم Fast & Furious لتأكيد وفاة الممثل Paul Walker في حادث سير، حيث أعيد تغريد تلك الرسالة أكثر من 400 ألف مرة.
أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب أحد أعضاء فرقة "One Direction" Niall Horan، الذي غرد على "تويتر" لمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ20، إذ أعيد تغريدها أكثر من 367 ألف مرة.

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