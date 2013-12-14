تعرفوا على قاتل Paul Walker و Mandela

احتفل العديد من نجمات العالم بولادة أطفالهنّ، في عام 2013، حيث أصبحن أمهات مثلهن كمثل...

كان عام 2013 حافلاً جداً بالنسبة إلى حياة المشاهير، حيث سجّلوا العديد من الإنجازات. ...

ما بين نجمات العالم العربي ونجمات العالم الأخريات قواسم وفوارق، كما هو حال النجمة الل...

تؤدّي عائلات الرؤساء دوراً كبيراً في حياتهم السياسية، وتعدّ عامل جذب أو ابتعاد في حمل...

شهدت السينما الهنديَّة خلال السنوات القليلة الماضية قفزة فنيَّة واحترافيَّة عالية، وأ...

لم تتغيّر حياة المشاهير بين فترة التسعينات واليوم، فمازالت الشهرة والأضواء متربّصتين ...

عرفت النجمة العالمية Amanda Bynes بإثارة الخلافات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يع...

بدأ العصر الذهبي في هوليوود في بداية الأربعينات، حيث بزغ نجم العديد من النجمات اللوات...