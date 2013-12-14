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وزير الاستثمار: هناك "طابور" بحاجة إلى وحدات سكنية في مصر

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وزير الاستثمار: هناك "طابور" بحاجة إلى وحدات سكنية في مصر وزير الاستثمار: هناك "طابور" بحاجة إلى وحدات سكنية في مصر

كتب : جهاد أحمد الجمعة 13-12-2013 23:24

قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن هناك استثمارات خليجية ضخمة في الآن خاصة في المجال المصرفي، مشيرا إلى وجود 4 بنوك خليجية إضافة إلى دخول شركة للاتصالات بحجم استثماري يعد الأضخم في مصر منذ فترة، نافيا تركز الاستثمارات الخليجية في مجال العقارات السكنية فقط.

وأضاف صالح، خلال لقائه الإعلامي خيري رمضان على قناة "CBC"، أن الوزارة رصدت القطاعات التي سيؤثر الاستثمار فيها بشكل سريع على الاقتصاد المصري، وهي 8 قطاعات أبرزها الإسكان لأن مصر لديها مشاكل كبيرة في الإسكان، قائلا: "طابور بحاجة لوحدات سكنية" والطاقة والبترول الأمن الغذائي والنقل والسياحة، مؤكدا أنها المجال الذي يؤرق جميع المصريين.

وأكد صالح أن هناك عقودا تم توقيعها بالفعل على هامش مؤتمر "ممارسة الأعمال في مصر" الذي عقد مطلع الشهر الجاري ضاربا المثل بتوقيع عقد مع صندوق الشيخ خليفة الإماراتي بقيمة 200 مليون دولار لصالح الصندوق الاجتماعي بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة مشكلة البطالة.

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