جائزة استثنائية لبطل فيلم “عَكَر” من مهرجان دبي السينمائي الدولي‎

حصل الفنان اللبناني كميل سلامة بطل الفيلم القصير عَكَر للمخرج اللبناني توفيق خريش على شهادة تقدير عن دوره في الفيلم الذي نافس على جوائز مسابقة المهر العربي للأفلام القصيرة، حيث انطلق الفيلم في عرضه العالمي الأول من خلال الدورة العاشرة لـمهرجان دبي السينمائي الدولي.

وتأتي شهادة التقدير التي حصل عليها كميل سلامة كـجائزة استثنائية للفنان اللبناني الكبير عن أدائه المميز في فيلم عَكَر، وتكريماً لمسيرته الفنية المميزة في الوقت نفسه.

ويستعرض عَكَر في 25 دقيقة قصة إسكندر الذي يعود إلى وطنه لبنان بعد مرور 27 عاماً على وجوده في كندا، على أمل رؤية والده والتصالح معه، وبمجرد وصوله إلى لبنان يتذكر الماضي، فيجد نفسه محاصراً بينه وبين الحاضر، ويعيش انفصاله عن والده وعودته إليه في وقت واحد.

وتواجد عَكَر في سوق دبي السينمائي من خلال شركة MAD Solutions التي تتولى مهام التوزيع والتسويق للفيلم، حيث أتيح للموزعين والمسوقين المشاركين في السوق الاطلاع على الفيلم من خلال قسم Cinetech، وهو مكتبة رقمية تضم أكثر من 400 فيلم.

فيلم عَكَر من تأليف وإخراج توفيق خريش وإنتاج شركة Maisonette Film Production بالتعاون مع شركة

> The Postoffice ويشارك في بطولة الفيلم رودريغ سليمان وكميل سلامة.

توفيق خريش هو مخرج ومؤلف لبناني، ولد في جنوب لبنان وانتقل إلى بيروت من أجل الدراسة الجامعية، حيث تخرج من الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة (ألبا) عام 2003 من خلال الفيلم القصير هنا صوت الجنوب. وفي ذلك العام بدأ خريش العمل كمساعد مخرج مع مخرجين عرب وآخرين من جنسيات مختلفة في إعلانات تليفزيونية وأفلام قصيرة وطويلة، حتى تمكن من إخراج العديد من الإعلانات التليفزيونية والأفلام والوثائقية، كما شارك بالتمثيل في أفلام قصيرة.