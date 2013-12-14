بالصور .. ميكايلا وإيوان يودعان ساحة الرقص مع النجوم

أعلنت إدارة برنامج ولجنة تحكيم Dancing with the stars عن وداعهم للنجمة ميكايلا وشريكها شريف ربيع، والنجم إيوان وشريكته ساندرا إيليا، بعد حصولهم على نسبة التصويت الأقل من الجمهور بين زملائهم.

وذلك بعد أن قدمت ميكايلا رقصة الـQuickstep على أغنية Wake me up، بينما رقص أيوان الـFoxtrot على أغنية “إنت إيه” لنانسي عجرم، وسط تصفيق كبير من الجمهور الحضور بالمسرح، حيث أعلن مقدمي البرنامج كارلا حداد ووسام بريدي عن خروج اثنان من المتسابقين في نهاية الحلقة لحصولهم على أقل تصويت، وكان أولهم الفنان إيوان وشريكته ساندرا إيليا.

ثم تم التصويت بين النجمة ميكاييلا وشريكها شريف ربيع والنجم الكوميدي شادي مارون حيث وقفا في دائرة الخطر، إلا أن تصويت الجمهور أنقذه مع شريكته كلويه حوراني .

بينما تقبل كلا من النجم إيوان والنجمة ميكاييلا النتيجة حيث قال إيوان ” كانت مشاركة جديدة ومختلفة، وكان نفسي أكمل، ولكني أشكركم على هذا الوقت ، ولقد أستمتعت بهذه التجربة الحلوة جدا”، أما ميكاييلا فقالت “سعدت كثيرا بالمشاركة في هذا البرنامج، ولا أتخيل أنه يمكنني أن أقوم بأكثر مما قدمته”.

وكانت ميكاييلا في الترتيب السابع بمجموع 46 نقطة، بينما حصل إيوان على المركز التاسع بمجموعة 45 نقطة، وكانت لجنة التحكيم المكونة من المكونة من ماريا سماحة ودارين بينيت وربيع نحاس ومازن كيوان لها 50%، بينما الـ 50% الأخري تحسب من تصويت الجمهور.

و يذكر أن آخر أعمال ميكايلا كانت أغنية “عاشت مصر” أهدتها للقوات المسلحة و المخابرات المصرية بمناسبة ثورة 30 يونيو .