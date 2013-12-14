ما فائدة التركيبات الثابتة والمتحركة للأسنان؟

كثيرًا ما نسمع عن التركيبات الثابتة والمتحركة للأسنان، دون أن ندرك ما فائدة تلك التركيبات بالنسبة للأسنان، فالتركيبات تكون ذات أشكال متعددة، منها ما يكون على هيئة تاج لتقوم بتغطية السن الموجود، أو بتعويض السن الذى تعرض للخلع، وتختلف تلك التيجان على حسب المادة التى صنع منها، والتى أحيانا ما تكون السيراميك أو الخزف، والتى تكون مفيدة للثة عن تلك التركيبات المصنوعة من النيكل، وتستخدم التركيبات المتحركة، كما يوضح دكتور رونى مارون الخوريى أخصائى علوم مختبرات الأسنان بلبنان، عندما يكون عدد الأسنان المخلوعة كبيرا، وفى الأوقات التى يعانى منها المريض من السكر فى تلك الحالة، لن تكون تلك التركيبات الثابتة مفيدة، فيتم اللجوء للتركيبات المتحركة، وهى تتكون من قاعدة من المعدن تبنى فوقها اللثة الصناعية والأسنان، لذا ينبغى تنظيفها باستمرار حتى لا تكون مصدرًا للبكتيريا، فيتم وضعها بالماء لتجنب جفافها والمريض يحتاج من فترة لأخرى زيارة طبيب الأسنان لتبطين طقم الأسنان، والجديد فى هذا المجال صناعة جسر متحرك من الأكريل المرن عند الأشخاص الذين يعانون من لثة ضعيفة، والذى يعد طفرة فى مجال صناعة التركيبات المتحركة.

أما فيما يتعلق بالتعويضات الثابتة، وهى تلك التى توضع فى الفم، ولا يمكن إزالتها أو وضعها من قبل الشخص، بل يقوم الطبيب بتثبيتها للمريض، ويقرر استعمالها فى حالات مرضية معينة لا يصلح فيها التركيبات المتحركة.

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