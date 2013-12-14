مصدر: تأخير طرح وحدات الإسكان الاجتماعى لعدم إقرار شروط الوزارة

أكد مصدر بوزارة الإسكان أن مجلس الوزراء لم ينته حتى الآن من مناقشة الشروط التى أعدتها الوزارة والمتعلقة بالإسكان الاجتماعى، لافتا إلى أن تأخير طرح وحدات الإسكان الاجتماعى بسبب عدم إقرار مجلس الوزراء لهذه الشروط حتى الآن.

وأضاف المصدر أن الوزارة انتهت من وضع الشروط اللازمة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى، من حوالى شهر تقريبا، وتم إرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها، مضيفا أن الشروط تتضمن تحديد السن والدخل، فضلا عن عدد من الشروط، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم حصول أى مواطن على حق غيره.

وأوضح أنه فور اعتماد مجلس الوزراء هذه الشروط سيتم الإعلان عن طرح المرحلة العاجلة للحجز، وفيما يتعلق بمسألة تلقى طلبات جديدة أو الاكتفاء بالطلبات القديمة التى تلقتها الوزارة فى الفترة الماضية أكد أن ذلك سيحدده مجلس الوزراء.