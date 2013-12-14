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وزير الأوقاف يتفقد قاعة المؤتمرات ويشيد بمشروعات الهيئة بأكتوبر

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وزير الأوقاف يتفقد قاعة المؤتمرات ويشيد بمشروعات الهيئة بأكتوبر وزير الأوقاف يتفقد قاعة المؤتمرات ويشيد بمشروعات الهيئة بأكتوبر

تفقد اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عددا من مشروعات هيئة الأوقاف بمدينة 6 أكتوبر، وقام الوزير بتفقد مبنى لهيئة الأوقاف يقع على مساحة 3 آلاف متر، ويتكون من 6 أدوار، ويضم قاعة كبرى للمؤتمرات على غرار قاعة مؤتمرات الأزهر.

كما يضم الدور الثانى عددا من القاعات الحديثة والمجهزة على أعلى مستوى لتدريب وتأهيل الأئمة والدعاة، ويضم الدور الثالث عددا من القاعات الخاصة بتعليم اللغات والتى تحتوى على أجهزة كمبيوتر، كما تم إنشاء فندق 5 نجوم بالدور الرابع والخامس.

وقد التقى الوزير بعدد من أئمة ودعاة وعلماء الأزهر الشريف وشهد انطلاق قافلة دعوية فى مدن الرحاب والقاهرة الجديدة والجيزة و6 أكتوبر، وطالب المشاركون فى القافلة بضرورة التواجد بين المواطنين، لتصحيح المفاهيم ومواجهة الفكر المتطرف.

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