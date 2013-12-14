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قائمة “الاسقلال” تكتسح انتخابات الأطباء بالبحيرة‎

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قائمة “الاسقلال” تكتسح انتخابات الأطباء بالبحيرة‎ قائمة “الاسقلال” تكتسح انتخابات الأطباء بالبحيرة‎

اكتسحت قائمة الاستقلال انتخابات نقابة الأطباء بالبحيرة بعد حصول 10 من أعضائها على أغلبية الأصوات مقابل مرشح واحد لقائمة “أطباء من أجل ” التى تمثل جماعة الإخوان.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات نتيجة التصويت إذ بلغت نسبة الحضور 665 طبيباً من إجمالى نحو 8 ألاف طبيب مقيدين بالنقابة الفرعية للأطباء بالبحيرة.

وكانت نتيجة الانتخابات على مقعد غرب الدلتا هى حصول الدكتورة امتياز حسونة على 369 صوتاً وفى المقاعد فوق 15 سنة للنقابة العامة حصل “أسامه عبد الحى” على 364 صوتا و “رشوان شعبان” على 332 صوتاً و “خالد سمير” على 346 صوتاً.

وحصل حسام كمال المرشح تحت 15 سنه للنقابة العامة على 356 صوتاً و ريهام إكرام على 356 صوتاً و محسن عزام على 372 صوتاً.

وفى مقاعد النقابة الفرعية فوق السن حصل الدكتور “أيمن عادل صادق” من تيار “الاستقلال” على 311 صوتاً و الدكتور “أشرف بركات” من قائمة “أطباء من أجل مصر” على 269 صوتاً.

وحصل كل من “علاء الشهاوى” على 346 و “مصطفى الحفناوى: 355 صوتاً بمقاعد تحت السن.

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أونا

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