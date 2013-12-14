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ضبط 10 طن أرز تموين قبل بيعه في السوق السوداء

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ضبط 10 طن أرز تموين قبل بيعه في السوق السوداء ضبط 10 طن أرز تموين قبل بيعه في السوق السوداء

تمكنت مباحث بكفرالشيخ، من ضبط 10 طن أرز تمويني مدعم، قبل بيعها في السوق السوداء، داخل أسواق محافظة كفرالشيخ.

وكان المقدم إسلام البدوي، رئيس مباحث التموين، بمديرية أمن كفرالشيخ، والنقيب عمرو عوض، معاون المباحث، وردت إليهما معلومات، بقيام المدعو”ك.ا.ن”، 45 سنه، ومقيم بقرية قلين البلد، التابعة لمركز قلين بكفرالشيخ، بإتخاذ مقر أسفل منزله بالقرية، لتجميع الأرز التمويني المدعم، المحظور تداوله خارج نطاق التموين، من أجل بيعه في السوق السوداء .

تشكلت قوة من مباحث قسم التموين، ترأسها المحاسب عاطف نصر، كبير مفتشي مباحث التموين، وعدداً من أفراد القسم، بتكليف من المقدم إسلام البدوي، رئيس مباحث التموين، واتجهت ناحية مركز قلين، وداهمت المكان، وتم ضبط 10 طن أرزتمويني مدعم، ماركة السنبلة .

تم التحفظ على الكمية المضبوطه، وعلي كميات كبيرة من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة، وبسؤال صاحب المكان، اعترف أمام رئيس مباحث التموين، بصحة ما وردت به المعلومات، كما أنه يقوم بتعبئتها لحساب أحد المضارب، دون موافقة من الهيئة العامة لسلع التموين .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13307 لسنة 2013 جنح مركز شرطة قلين، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت إدخال كمية الأرز المضبوطة على رصيد شركة السلع الغذائية، لبيعها للمواطنين بالسعر التمويني المحدد لها بذلك .

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أونا

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