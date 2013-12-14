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محافظ بورسعيد يستنكر حادث تفجير معسكر الأمن المركزي بالإسماعيلية

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محافظ بورسعيد يستنكر حادث تفجير معسكر الأمن المركزي بالإسماعيلية محافظ بورسعيد يستنكر حادث تفجير معسكر الأمن المركزي بالإسماعيلية

أدان اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد حادث التفجير الإرهابي الذى وقع أمام معسكر الأمن المركزي بالإسماعيلية ،وأسفر عن استشهاد مجند، وإصابة عدد آخر.

وقال قنديل :”إن قوى الظلام والإرهاب تسعى إلى تعطيل العملية السياسية الجارية، خاصةً بعد ما قطعنا شوطاً كبيراً إلى الأمام بعد انتهاء لجنة الخمسين من مشروع الدستور الجديد للبلاد”.

وأكد محافظ بورسعيد أن تلك العمليات الإرهابية الآثمة لن تنجح فى تحقيق مسعاها البغيض، ونحن ماضون فى تنفيذ الخطوات الديمقراطية بكل ثبات وثقة.

كما شدد على أن شعب يثق فى قدرة القوات المسلحة والشرطة على استئصال كل بؤر الإرهاب، وردع من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن.

ووصف محافظ بورسعيد الحادث بـ”الإرهابي”، مضيفاً أن أساليب الخيانة لا تأتى إلا من فئة قليلة من المتشددين والمتطرفين وهم لا يعبرون إلا عن أفلاسهم وعدم قدرتهم علي مواجهة الشعب ولا يستطيعون التعايش فى أمن وسلام مثل المواطنين الشرفاء الذين ينتمون لوطنهم ،مضيفاً ان مصر ماضية في طريق النصر باذن الله .

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أونا

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