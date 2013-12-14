الأكمنة الأمنية بمطروح تضبط 7 هاربين من تنفيذ أحكام من محافظات أخرى



> تمكنت الأكمنة الأمنية على الطرق السريعة بمحافظة مطروح من ضبط 7 أشخاص هاربين من أحكام قضائية بالسجن من محافظات المنيا ومن أسيوط والفيوم والبحيرة .

حيث تم ضبط رمضان . ع . ي ( 29 سنة) مقيم بقصر رشوان طامية الفيوم و عبد النبي . م. ج (33 سنة ) مقيم مركز المنيا و حسن . م.ع ( 30 سنة ) مقيم بملوي المنيا و محمد . ع. ا ( 35 سنة) مقيم ملوي – المنيا و نادي . ن. م (30 سنة ) مقيم سمالوط – المنيا و ع. عبد السلام . س (43 سنة ) مقيم ديروط – أسيوط و عبد الحليم . ع. س ( 18 سنة ) مقيم الدلنجات – البحيرة ، بعدما تبين أنه صادر ضدهم أحكام بالسجن مدد متفاوتة في قضايا مختلفة “سرقة وضرب وتبديد وشيكات وتبوير أراضي زراعية