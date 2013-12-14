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مصدر أمني: القبض على 29 إخوانيا من مثيرى الشغب بالمنيا

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مصدر أمني: القبض على 29 إخوانيا من مثيرى الشغب بالمنيا مصدر أمني: القبض على 29 إخوانيا من مثيرى الشغب بالمنيا

أكد مصدر أمنى بالمنيا ان أجهزة الامن ألقت القبض على 29 شخصا من مثيرى الشغب من المنتمين إلى جماعة الاخوان المسلمين بينهم14 شخصا بمدينة المنيا و15 آخرين بقرية دلجا بديرمواس أثناء مشاركتهم فى مسيرات دون الحصول على تصريح من الداخليه للمطالبة بالافراج عن المحبوسين.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها نظموا مسيرة بمدينة المنيا انطلقت من أمام مسجدى عمر بن الخطاب والرحمن جنوب مدينة المنيا فى إطار مليونية الطلاب يشعلون الثورة مخالفة لقانون التظاهر ودون الحصول على تصريح.

وردد المشاركون فى المسيرة العديد من الهتافات المناهضة لقوات الجيس والشرطة، وقامت قوات الأمن بتفريقها واستخدام قنابل الغاز لتفريقهم بعد رشقهم لقوات الأمن بالحجارة كما شهدت قرية دلجا بديرمواس مسيرة وقاموا برشق قوات الجيش والشرطه بالطوب والحجاره الامر الذى ادى إلى قيام القوات بتفريقها باستخدام قنابل الغاز.

أ ش أ

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