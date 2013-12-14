الدكتور حسن الاسناوي نقيبا لأطباء بورسعيد

فاز الدكتور حسن الإسناوى سكرتير عام النقابة الفرعية لأطباء بورسعيد بمقعد النقيب بعد حصوله على 135 صوتا متقدما علي الدكتور فؤاد الألفي الحاصل علي 120 صوتا، والدكتور حلمي العفنى وكيل وزارة الصحة والمرشح لنفس المنصب والحاصل علي 95 صوتا.

> ولازالت لجنة الفرز مستمرة في فرز أصوات النقابة العامة والمرشحين للعضوية فوق 15 وسط إقبال كثيف شهدته الجمعية العمومية لبورسعيد اليوم.

> يذكر أن الإسناوى تولي العمل قائماً بأعمال رئيس النقابة الفرعية ببورسعيد منذ وفاة النقيب السابق الدكتور مجدي الدسوقي منذ عام إثر اصابته بأزمة قلبية.

أ ش أ