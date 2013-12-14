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ترحيل 53 مصري من ايطاليا والسعودية للاقامة غير الشرعية

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ترحيل 53 مصري من ايطاليا والسعودية للاقامة غير الشرعية ترحيل 53 مصري من ايطاليا والسعودية للاقامة غير الشرعية

أرشيفية للمطار

وصل مطار القاهرة الدولي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت ٢٤ مرحل مصري من ايطاليا و 29 اخرين من بسبب الاقامة غير الشرعية في البلدين ومحاولة البحث عن فرصة عمل دون موافقة السلطات في البلدين .

وذكر مصدر امني بالمطار ان المجموعة الاولي وصلت عددها 24 مرحل مصري علي الطائرة المصرية القادمة من كاتانيا بسبب الإقامة غير الشرعية ، أضاف ان المجموعة الثانية وصلت و عددها ٢٩ مرحل مصري علي الطائرة السعودية من أبها للإقامة غير الشرعية ، امر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار بتشكيل فريق من الجوازات لفحص المرحلين والتاكد منهم واتخاذ الاجراءات القانونية معهم .

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