ترحيل 53 مصري من ايطاليا والسعودية للاقامة غير الشرعية

وصل مطار القاهرة الدولي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت ٢٤ مرحل مصري من ايطاليا و 29 اخرين من السعودية بسبب الاقامة غير الشرعية في البلدين ومحاولة البحث عن فرصة عمل دون موافقة السلطات في البلدين .

وذكر مصدر امني بالمطار ان المجموعة الاولي وصلت عددها 24 مرحل مصري علي الطائرة المصرية القادمة من كاتانيا بسبب الإقامة غير الشرعية ، أضاف ان المجموعة الثانية وصلت و عددها ٢٩ مرحل مصري علي الطائرة السعودية من أبها للإقامة غير الشرعية ، امر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار بتشكيل فريق من الجوازات لفحص المرحلين والتاكد منهم واتخاذ الاجراءات القانونية معهم .