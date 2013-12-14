فيلم عن الكرة الإماراتية بمشاركة نجوم هوليوود

ينوي رجل الأعمال اليوناني لوبو سيويس إنتاج فيلم سينمائي عن كرة القدم الإماراتية بعنوان "إنها منافسة" بمشاركة ممثلين من نجوم هوليوود.

ويتناول الفيلم قصة حياة لاعبين الأول إماراتي والآخر أجنبي يلعبان في الإمارات، ويتطرق لحياتهما الكروية والاجتماعية، وكيف يواجهان تحديات شخصية ومهنية حتى ينجحان في تخطيها.

وسيركز الفيلم على ما يحدث قبل المباريات وأثنائها، وأين يقضي اللاعبان اللذان سيكونان زميلين في فريق واحد وسيصبحان صديقين في ما بعد، وأوقاتهما خارج الملاعب برفقة أصدقائهما.

وقال سيويس لصحيفة "الإمارات اليوم": "سيكون الفيلم باللغة الإنجليزية وستكون مدته 90 دقيقة، وسيكون عملاً كبيراً بحيث يعرض في صالات العرض في السينما، وسيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط".

وأضاف "ستشارك ثلاثة فرق من دبي وفريق واحد من أبو ظبي في الفيلم، وسيظهر في الفيلم عدد من الوجوه العالمية المعروفة التي مرت على كرة القدم الإماراتية، إضافة إلى لاعبين إماراتيين معروفين في الساحة الحالية".

وأتم رجل الأعمال اليوناني " نرغب في الترويج للفيلم أثناء مونديال كأس العالم 2014 في البرازيل، لأنها فترة مناسبة لإطلاق فيلم حول كرة القدم".

وأشار سيويس إلى تواصله مع الممثل ماثيو بيري ليلعب دور والد اللاعب الأجنبي.