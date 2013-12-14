«إندبندنت»: مترجم الإشارة المزيف في تأبين «مانديلا» «مجرم سابق»

قالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، الجمعة، إن، ثامسانكا جانتجي، مترجم لغة الإشارة المتهم بتقديم إشارات مزيفة أثناء حفل تأبين الزعيم الأفريقي الراحل، نيلسون مانديلا، واجه تهما بالقتل والاغتصاب والاختطاف والسرقة.

وأوضحت الصحيفة أن السجلات القضائية للرجل كشفت أنه واجه سلسلة من التهم الجنائية منذ 1994، بالإضافة إلى اتهامه بالقتل 2003، ولا تزال قضية القتل «غامضة» ولم يصدر فيها حكم واضح، بعد اختفاء مستندات القضية.

وتسبب «جانتجي»، الذي وقف بجانب زعماء العالم في حفل تأبين مانديلا، في جدل واسع، حيث أبدى الكثيرون من متابعي الحفل الصم استياءهم من المترجم الذي كان من المفترض به نقل خطابات المتحدثين في التأبين، واتهموه بـ«التزييف».

وكشفت السجلات القضائية أيضا أنه خلال 9 سنوات واجه المترجم المزيف سبع تهم منفصلة من بينها الاغتصاب والسرقة واقتحام المنازل والإضرار بالممتلكات والقتل والاختطاف.