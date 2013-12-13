10 حقائق تزيد سخونة مباراة سيتي وأرسنال

يستضيف مانشستر سيتي أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي يوم السبت في قمة مباريات الجولة الـ16، في مباراة بالتأكيد لن تتمتع بنفس برودة الجو التي نعيشها حاليا.

أرسنال يقدم مباريات مبهرة هذا الموسم، وهو ما قاده لصدارة الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، يعيش سيتي فترة رائعة كللها بالتتويج لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، والفوز على بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء الماضي 3-2 في ألمانيا.

ويستعرض FilGoal.com 10 نقاط تزيد إثارة مباراة سيتي وأرسنال.

- أرسنال فاز مرة واحدة في أخر ست مباريات رسمية بين الفريقين، وفشل المدفعجية في التسجيل في أربعة منهم.

- المرة الأخيرة التي لم يسجل فيها سيتي على ملعبه كان منذ أكثر من ثلاثة أعوام، عندما خسر من أرسنال نفسه 3-0 في 24 أكتوبر 2010.

- أشهرت البطاقة الحمراء ست مرات في المباريات الستة الأخيرة في الدوري بين الفريقين، وذهب أربعة منهم إلى لاعبي سيتي.

- يمتلك مانشستر سيتي هذا الموسم حتى الآن أفضل نتائج على ملعبه بين الفرق الإنجليزية، ففاز السيتزن في مبارياته السبعة التي لعبها على ملعب الاتحاد هذا الموسم، مسجلا 29 هدفا واستقبل هدفين فقط.

- على الجانب الآخر يمتلك أرسنال أفضل نتائج بين فرق الدوري الإنجليزي خارج ملعبه هذا الموسم، ففاز في خمس مباريات وتعادل في مناسبة وخسر مرة واحدة.

- مانشستر سيتي خسر مرتين هذا الموسم بعد خوضه مباراة في دوري الأبطال، كانت الأولى من تشيلسي 2-1، والأخرى من سندرلاند 1-0.

- أرسنال سجل ثمانية أهداف في الدقائق الـ15 الأخيرة في مبارياته بالدوري، فيما استقبل سيتي ستة أهداف في الدقائق الـ15 الأخيرة في مبارياته.

- هداف أرسنال آرون رامسي أحرز خمسة أهداف من أصل ثمانية سجلهم هذا الموسم خارج ملعب الإمارات، ولم يخسر المدفعجية في أي مباراة سجل فيها.

- سيرجيو أجويرو هداف سيتي بـ12 هدفا عادل عدد الأهداف التي سجلها الموسم الماضي، رغم أنه لم يمر من عمر المسابقة سوى 15 جولة فقط.

- سيتي حتى الآن أكثر الفرق تسجيلا في الدوري بـ41 هدفا عقب مرور 15 جولة.. السيتزن سجلوا فقط 28 هدفا عقب مرور نفس عدد الجولات الموسم الماضي.