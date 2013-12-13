نصائح مهمة للعناية بأسنان الطفل اللبنية

العناية بالأسنان من الأمور الهامة التى يجب على الإنسان مراعاتها منذ بداية ظهورها، لذلك ينصح عدد من الجمعيات العالمية المهتمة بصحة الأطفال، بضرورة العناية بأسنان الطفل منذ بدء ظهورها، وحتى سقوط الأسنان اللبنية وظهور الأسنان الدائمة.

قال الدكتور أحمد رضوان استشارى طب وجراحة الأسنان، إن الأسنان اللبنية، والتى تظهر لدى الطفل منذ عمر الستة أشهر، لها أهمية كبرى فى تنميته نفسيا وجسديا، مضيفا أن كثيرا من الآباء والأمهات يعتقدون أن تلك الأسنان ليست مهمة، معتمدين على أنها تسقط لتنبت مكانها أسنان أكبر وأقوى وهى الأسنان الدائمة.

وأضاف دكتور رضوان، أن تسوس الأسنان اللبنية للطفل من الأمور الخطرة، حيث يؤثر على اللب واللثة مما يزيد من احتمالية ضعف نمو الأسنان الدائمة، مشيرا إلى أن عدم الاهتمام بالأسنان اللبنية يزيد من فرصة تسوسها، ومن ثم خلعها حتى لا تؤثر على الفم، مما يؤثر فى قدرة الطفل على مضغ الطعام، ومن ثم الإصابة بعسر الهضم، ومشاكل المعدة، كما أن الطفل سيعانى من مشكلة بالنطق.

وأوضح دكتور رضوان، أن خلع الأسنان قبل وقت سقوطها يؤدى إلى مشاكل فى تقويم الأسنان الدائم، حيث إن الأسنان اللبنية تقوم بحفظ المسافات اللازمة لنمو الأسنان والضروس، وخلعها قبل أوانها يجعل الضروس لا تجد المكان المناسب للنمو فتنمو مائلة، مما يسبب مشاكل أكبر عند نمو الطفل.

ونصح دكتور رضوان، بضرورة تنظيف الفم منذ الولادة، حيث يتم مسح فم الطفل باستخدام قطنة مبللة بالماء، وذلك لإزالة بقايا اللبن العالق خوفا من تخمره، وإيذاء لثته، وعند بزوغ أسنان الطفل فى عمر 6 أشهر يجب مسح أسنان الطفل بقطنة مع دعكها جيدا، مشيرا إلى أنه بعمر العامين تنمو أسنان الطفل كاملة، ويتم تدريب الطفل على غسل أسنانه بالفرشاة والمياه فقط، ومن عمر الرابعة يمكن استخدام المعجون، ولكن بوضع كمية قليلة جدا مع تدريب الطفل على بصق المعجون وعدم بلعه.

وأكد على ضرورة زيارة الطبيب مرتين سنويا، وذلك للاطمئنان على أسنان الطفل وجعله يعتاد على الاهتمام بها، وحتى تعطيه المظهر الجمالى عند الابتسامة.

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