"الثوب الأبيض" يكسو الأردن لليوم الثاني على التوالي.. وفرحة أردنية يشوبها الحذر

كتب : أ ش أ منذ 51 دقيقة

لليوم الثاني على التوالي يكسو الثوب الأبيض الأردن، مدنها، شوارعها، أشجارها، وحتى مداخل البيوت والمحال التجارية وغيرها، ورغم التحذيرات التي تطلق من هنا وهناك لأخذ الحيطة والحذر، إلا أن الأردنيين فرحون جدًا بهذا الزائر الجميل.

وعلى الرغم من التوقعات التي تشير إلى أن درجات الحرارة ستتراوح خلال الأيام الثلاثة المقبلة في العاصمة عمان ما بين 5 درجات (العظمى) و2 تحت الصفر للصغرى، إلا أن الأردنيين يخرجون مصطحبين معهم أطفالهم لاستقبال هذا الضيف والترحيب به وذلك بطريقتهم الخاصة.

ورغم هذه الفرحة، أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين الإقلال من الحركة نظرًا للظروف الجوية التي تسود المملكة وما يتخللها من تراكم للثلوج واحتمالية تشكل الانجماد، وضرورة الالتزام بالنصائح والإرشادات الصادرة عن الدفاع المدني والأجهزة المختصة خلال هذا المنخفض، وعدم الاستهانة بها حفاظًا على سلامتهم.

وبدورها، أعلنت غرفة الطوارئ في أمانة عمان، صباح اليوم، أن اشتداد موجة الثلج يعمل باستمرار على إغلاق الطرق ويعمل على صعوبة الحركة عليها، مؤكدة أن آلياتها تعمل على مدار الساعة على إعادة فتح الطرق.

ووفقًا لدائرة الأرصاد الجوية الأردنية، فإن الطقس اليوم سيكون باردًا وغائمًا وماطرًا وستكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر، والرياح ستكون غربية نشطة السرعة مع هبات قوية.

وتوقعت الدائرة أن يبقى الجو يوم غد السبت باردًا وغائمًا مع سقوط الأمطار بين الحين والآخر وتساقط زخات الثلوج على المرتفعات الجبلية، خاصة فوق المرتفعات الجنوبية من المملكة، وفي ساعات المساء يبدأ الجو بالاستقرار تدريجيًا وتضعف فرصة الهطول.

وتأثرًا بهذه الأحوال الجوية السيئة، قرر محافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، أمس، تعطيل العمل في البنك والبنوك التجارية، فيما قررت الحكومة تعطيل المدارس والجامعات الرسمية.

كما قرر رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله النسور، تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما يستثني القرار المؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها الدوام كوزارات الداخلية والصحة والمياه والبلديات والأشغال العامة وأمانة عمان الكبرى.

أما مجموعة المطار الدولي فقد فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بمواجهة المنخفض الجوي ، داعية مسافري مطار الملكة علياء الدولي إلى التأكد من مواعيد رحلاتهم والوصول إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل.

وقررت رئاسة جامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن تأجيل الامتحانات الدراسية التي كانت مقررة يوم غد السبت نظرًا للظروف الجوية السائدة، وذلك إلى موعد لاحق.