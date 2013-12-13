أخبار عاجلة

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

"الثوب الأبيض" يكسو الأردن لليوم الثاني على التوالي.. وفرحة أردنية يشوبها الحذر

Google+ Print
"الثوب الأبيض" يكسو الأردن لليوم الثاني على التوالي.. وفرحة أردنية يشوبها الحذر "الثوب الأبيض" يكسو الأردن لليوم الثاني على التوالي.. وفرحة أردنية يشوبها الحذر

كتب : أ ش أ منذ 51 دقيقة

لليوم الثاني على التوالي يكسو الثوب الأبيض الأردن، مدنها، شوارعها، أشجارها، وحتى مداخل البيوت والمحال التجارية وغيرها، ورغم التحذيرات التي تطلق من هنا وهناك لأخذ الحيطة والحذر، إلا أن الأردنيين فرحون جدًا بهذا الزائر الجميل.

وعلى الرغم من التوقعات التي تشير إلى أن درجات الحرارة ستتراوح خلال الأيام الثلاثة المقبلة في العاصمة عمان ما بين 5 درجات (العظمى) و2 تحت الصفر للصغرى، إلا أن الأردنيين يخرجون مصطحبين معهم أطفالهم لاستقبال هذا الضيف والترحيب به وذلك بطريقتهم الخاصة.

ورغم هذه الفرحة، أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين الإقلال من الحركة نظرًا للظروف الجوية التي تسود المملكة وما يتخللها من تراكم للثلوج واحتمالية تشكل الانجماد، وضرورة الالتزام بالنصائح والإرشادات الصادرة عن الدفاع المدني والأجهزة المختصة خلال هذا المنخفض، وعدم الاستهانة بها حفاظًا على سلامتهم.

وبدورها، أعلنت غرفة الطوارئ في أمانة عمان، صباح اليوم، أن اشتداد موجة الثلج يعمل باستمرار على إغلاق الطرق ويعمل على صعوبة الحركة عليها، مؤكدة أن آلياتها تعمل على مدار الساعة على إعادة فتح الطرق.

ووفقًا لدائرة الأرصاد الجوية الأردنية، فإن الطقس اليوم سيكون باردًا وغائمًا وماطرًا وستكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر، والرياح ستكون غربية نشطة السرعة مع هبات قوية.

وتوقعت الدائرة أن يبقى الجو يوم غد السبت باردًا وغائمًا مع سقوط الأمطار بين الحين والآخر وتساقط زخات الثلوج على المرتفعات الجبلية، خاصة فوق المرتفعات الجنوبية من المملكة، وفي ساعات المساء يبدأ الجو بالاستقرار تدريجيًا وتضعف فرصة الهطول.

وتأثرًا بهذه الأحوال الجوية السيئة، قرر محافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، أمس، تعطيل العمل في البنك والبنوك التجارية، فيما قررت تعطيل المدارس والجامعات الرسمية.

كما قرر رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله النسور، تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما يستثني القرار المؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها الدوام كوزارات الداخلية والصحة والمياه والبلديات والأشغال العامة وأمانة عمان الكبرى.

أما مجموعة المطار الدولي فقد فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بمواجهة المنخفض الجوي ، داعية مسافري مطار الملكة علياء الدولي إلى التأكد من مواعيد رحلاتهم والوصول إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل.

وقررت رئاسة جامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن تأجيل الامتحانات الدراسية التي كانت مقررة يوم غد السبت نظرًا للظروف الجوية السائدة، وذلك إلى موعد لاحق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج