نقيب الأطباء: استثناء أطباء التأمين الصحي من الكادر الجديد ظلم كبير

كتب : الوطن الجمعة 13-12-2013 21:00

قال الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء، إن الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، بذلت جهدا كبيرا لتوفير التمويل الخاص بكادر الأطباء الجديد، مؤكدا تقديره لمجهودها في التفاوض باسم الأطباء مع وزارة المالية التي خصصت 6 مليار جنيه للكادر الجديد.

وأضاف عبدالدايم خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، أن لديه العديد من التحفظات على الكادر الجديد وأبرزها استثناء الأطباء العاملين بالتأمين الصحي من الكادر بحجة أنهم تابعون لهيئة مستقلة لها إيراداتها الخاصة، لافتا إلى أن هذا يعد ظلما شديدا لأطباء الهيئة لأن التأمين الصحي موارده لا تكفي لتغطية ذلك.

وأشار عبدالدايم إلى ضرورة اهتمام الدولة بتدريب الأطباء والعمل على رفع درجاتهم العلمية لأن ذلك يعتبر استثمارا للدولة.