6 أطباء من بين 192 صوتوا بالوادي الجديد لاختيار 7 يمثلون الصعيد في النقابة العامة

كتب : شرف غريب منذ 4 دقائق

أكد الدكتور محمد زهر الدين، نقيب الأطباء بمحافظة الوادي الجديد، أن ما تم عقده اليوم هو انتخابات لاختيار 7 أطباء ليمثلوا قطاع الصعيد في مجلس النقابة العامة للأطباء، ولا يوجد من بينهم أطباء من المحافظة، لذلك لم يهتم أطباء الوادي الجديد للإدلاء بأصواتهم فيها، حيث أدلى 6 أطباء فقط بأصواتهم في هذه الانتخابات من بينهم أعضاء لجنة الانتخابات، ومدير الشؤون الصحية نفسه ونقيب الأطباء بالمحافظة ومدير مستشفى الحميّات بالخارجة.

وأضاف زهر الدين أن اللجنة الانتخابية عُقدت اليوم بمقر مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بحضور المستشار معتز أبوزيد من إحدى الهيئات القضائية بالقاهرة وعضوية 2 موظفين من النقابة العامة بالقاهرة، ونقيب أطباء الوادي الجديد ومدير الشؤون الصحية بالمحافظة وعضو آخر من النقابة الفرعية بالمحافظة.

وأكد أن عدد الأطباء الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة هم 192 طبيبًا على مستوى مراكز المحافظة الخمسة.