زيادة الإقبال على انتخابات التجديد النصفي لـ"أطباء أسيوط" رغم الطقس السيئ

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك منذ 2 دقيقة

تزايد إقبال الأطباء على انتخابات التجديد النصفي لنقابتهم في أسيوط، ظهر اليوم، رغم حالة الطقس السيئ على محافظة أسيوط، وسط أجواء احتفالية باردة، حيث أعلنت قائمة أطباء من أجل مصر عن تنظيمها عروض فنية مجانية للأطفال خلال فترة التصويت حتى المساء.

ومن المقرر التصويت على 4 مقاعد لنقابة أسيوط الفرعية 2 تحت السن و2 فوق السن و6 مقاعد للنقابة العامة، منها 3 فوق السن و3 تحت السن، إضافة لمقعد 1 في النقابة العامة مخصص لقطاع جنوب الصعيد.

وتكاد تكون المنافسة منحصرة بين قائمة أطباء من أجل مصر، وقائمة أطباء تيار الاستقلال.