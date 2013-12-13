برودة الجو والأمطار يتضامنا مع الأمن في تفريق تظاهرات الإخوان اليوم

متابعة : محمد محمود

رغم العناد الظاهري الذي تحاول أن تبدو عليه جماعة الإخوان إلا أن دعوتها للتظاهر اليوم تحت شعار “الطلاب يشعلون الثورة” ، كررت اليوم نفس الفشل المتلاحق في القدرة على الحشد الجماهيري وراء مطالبهم ، حيث تضامنت الطبيعة مع مطالب الشعب برفض تظاهرات الجماعة الحظورة ، إذ شهدت البلاد أسوء موجة للطقس بالبلاد نتيجة البرودة الشديدة وسقوط الثلوج ببعض المناطق والمحافظات.. حتى أن بعض التظاهرات التي تم إنهائها سريعا لمعاودة التجمع مرة أخرى كما حدث بحلمية الزيتون تم تفريقها بعد فترة وجيزة من بدئها، وهو نفس حال عدد من المحافظات.

وتسببت الأمطار وقوات الأمن في فض مسيرات الإخوان بالقاهرة بعد دقائق من إنطلاقها ، على الرغم من هتافاتهم ” مهما تتلج مهما تمطر يسقط يسقط حكم العسكر” ..وبدأ أنصار الإخوان تجمعهم أمام نفس مساجد القاهرة ، الذين يتظاهون أمامها كل جمعة ، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي ، والأفراج عن قيادات الجماعة ، التضامن مع طلاب جامعات مصر بعد اشتباكاتهم مع قوات الأمن .

وقد بدأ العشرات من أنصار جماعة الإخوان فى التحرك من أمام مسجد السلام بمدينة نصر، وذلك إعتراضاً على التعامل العنيف من جانب الشرطة مع الطلاب – على حد تعبيرهم ، مرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة وللداخلية منها “مهما تشتى مهما تمطر…يسقط يسقط حكم العسكر” و “برودة المطرة مش هتمشينا…ثابتين لحد مانرجع الرئيس” ، كما حملوا شارات رابعة.

وبعد تحركهم في الشوارع الجانبية لشارع أحمد الزمر بمدينة نصر وتوقفوا أمام السراج مول ، ثم إتجهوا إلى شارع مكرم عبيد وقطعوا الطريق ، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ، نشبت اشتباكات بينهم بشارع “بن الأرقم” المتفرع من مكرم عبيد بمدينة نصر باستخدام ، مما أدى إلى أصيب ضابط شرطة بالرأس إثر الإشتباكات مع أنصار الإخوان بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة بمدينة نصر للعلاج ، ونجحوا في تفريهم بعد دقائق من بدايتها .

وأغلقت قوات الأمن شارع مكرم عبيد بمدرعتين و6 عربات شرطة كما انتشر العشرات من الجنود ، و أطلق الأهالى الزغاريد من البلكونات تأييداً لقوات الأمن وقيامها بفض تظاهرات الإخوان.

كما تجمع العشرات من أنصار جماعة الإخوان أمام مسجد العزيز بالله بالزيتون، بعد صلاة الجمعة ، ورددوا نفس الهتافات ، وتحركت في إتجاه شارع طومان باي ، بمحيط كنيسة العذراء بشارع طومن باي بالزيتون وقاموا بتشويه جدرانها بكتابة بعض العبارات المسيئة رغم قيام الكنيسة بمسحها وإعادة تنظيفه ، حيث قام الإخوان بكتابة عبارات أبرزها “هنا عبيد البيادة ، مصر إسلامية” ، واطلقوا الألعاب النارية .

فيما قاموا بتوزيع بيانات تطالب المواطنين بمقاطعة الأستفتاء على التعديلات الدستورية تحت عنوان “قاطعوا دستور الدماء” ، وبعد مرورهم من أمام الكنسية ألقى بعض المواطنين على المتظاهرين الحلوى ، وبعد وصولهم لنهاية شارع المسيري بحي الزيتون ، ألقى الأهالي عليهم المياه لتفريقهم ، لكنهم فروا للإبتعاد عن تلك المياه .

وبعد وصول المسيرة لميدان النعام بحي عين شمس أعلن منظمى مسيرة مسجد العزيز بالله انتهاء الفاعلية ، و سوف يتم تجمع المتظاهرين المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين الساعة السابعة بميدان الحلمية دون النساء وذالك لسوء الاحوال الجوية .

فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط قصر القبة بميدان السواح، و تمركزت مدرعتين وسيارتين للأمن المركزى وعربة مطافىء وذلك تحسباً لتظاهرات أنصار الإخوان ، تحسبًا لمظاهرات الإخوان .

كما نظم العشرات من أنصار جماعة الإخوان مسيرة من أمام مسجد الاستقامة بميدان الجيزة وتوجهوا إلى منطقة الهرم، مرددين نفس الهتافات ، ودخلوا شارع ترعة الزمر ، بعد مرورهم بنفق الهرم ، وفوجئوا بقوات الأمن امام ، وأطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع ، دون تحذير ، حتى تفرقوا بالشوارع الجانبية ، وأنهوا مسيرتهم بعد دقائق من بدايتها ، دون ملاحقة الأمن لهم .

فيما سادت حالة من الهدوء الحذر بشارع الهرم و منطقة الطالبية خاصة عقب أسبوعين من الاشتباكات بين أنصار الإخوان وقوات الأمن .

وجابت قوات الأمن كافة أنحاء شارع الهرم لتأمينه ، ثم تجمع العشرات الجماعة أمام شارع الطالبيه بالهرم بعد ساعات من الهدوء والتي تشهدها المنطقة للمرة الأولى منذ أسبوعين ، وفور وصول قوات الأمن ، تفرق المتظاهرين في الشوارع الجانبية ، وبذلك تنتهي الوقفة بعد دقائق قليلة من بدأها .

بينما تحركت مسيرة للجماعة من منطقة العمرانية حتى بداية الدائري بمنطقة الكُنيسة ، وأنهوا تظاهراتهم أيضًا بعد دقائق من بدأها .

وقد إنتهت كافة مظاهرات الإخوان في القاهرة الكبرى بعد دقائق من بدأها ، بسبب سوء الأحوال الجوية ، على الرغم من هتافهم ” مهما تتلج مهما تمطر يسقط يسقط حكم العسكر” ، أو قيام قوات الأمن تفريق تظاهراتهم .