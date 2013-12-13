قائمة الإستقلال تفوز علي “الإخوان” في انتخابات الأطباء بالأقصر

تفوقت قائمة الاستقلال علي قائمة الإخوان المسلمين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة الأقصر حيث فاز بمقعدي النقابة الفرعية تحت السن مرشح قائمة الاستقلال الدكتور أحمد منتصر بعدد أصوات 87 صوت و الدكتور أبوالنجا الحجاجي ” مستقل ” بــ 72 صوت .

و تصدر عدد الأصوات علي مقعد جنوب الصعيد الدكتور ضياء الدين عبدالحميد مرشح قائمة الاستقلال بحصوله علي 95 صوت بينما تصدر عدد الأصوات علي مقاعد النقابة العامة فوق السن الدكتور أسامة عبدالحي بحصوله علي 108 صوت والدكتور خالد سمير بـ94 صوت والدكتور رشوان شعبان 88 صوت فيما تصدر عدد الأصوات علي مقاعد النقابة العام تحت السن الدكتورة ريهام إكرام بـ 99 صوت تلاها الدكتور حسام كمال بـ96 صوت والدكتور محسن محمد بـ95 صوت وجميعهم مرشحون علي قائمة الاستقلال.