مسلحون بالعراق يقتلون 18 عاملا بمجال الغاز معظمهم إيرانيون

أفادت مصادر أمنية في العراق بأن مسلحين قتلوا 18 عاملا في مجال الغاز، معظمهم أجانب.

وأكدت مصادر بحسب ” بي بي سي ” أن القتلى – وهم 15 إيرانيا وثلاثة عراقيين – كانوا يعملون في مشروع لمد خط لأنابيب الغاز بين العراق وإيران.

> ووقع الهجوم في منطقة الندة ذات الغالبية السنية، إلى الشرق من مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، وأصيب خمسة إيرانيين وعراقيان في الهجوم، بحسب مصادر.

وبلغ العنف في العراق مستوى لم يشهده البلد منذ عام 2008، وأعلنت الأمم المتحدة أن العدد الشهري للقتلى جراء أعمال العنف تراجع في نوفمبر إلى 659 شخصا، هم 565 مدنيا و94 فردا من قوات الأمن.