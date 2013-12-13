أخبار عاجلة

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

مسرتين ليليتين لأنصار المعزول تحت الأمطار بالمنوفية

  • 32
Google+ Print

السادات

نظم المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين مسيرتين ليليتين بالمنوفية تحت الأمطار الغزيرة وبرودة الجو الشديدة تلبية لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية فى جمعة أطلقوا عليها ” الطلاب يشعلون الثورة”.

أنطلقت أولى المسيرات بمدينة السادات من أمام طيبة مول لتجوب شوارع المنطقة الثامنة والحادى عشر رافعين شارة رابعة وصور ضحايا فض إعتصامى رابعة والنهضة والرئيس المعزول مرسى مطالبين بعودة الشرعية ضد ما أسموه ” الانقلاب العسكرى ” والتنديد بالملاحقات الأمنية واعتقالات قيادات الجماعة وقمع المظاهرات الطلابية بالجامعات المصرية حسب قولهم.

وخرج العشرات من إخوان المنوفية بقرية الكوادى مركز أشمون فى مسيرة متحدين برودة الطقس الشديدة والأمطار التى تعيق حركة المرور والسير طافت أرجاء القرية مرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة وانصرفوا قبل وصول قوات الأمن للقرية.

وردد المشاركون فى المسيرة هتافات منها ” الشعب يريد اسقاط النظام ” و  ”الداخلية بلطجية”.السادات2

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا