مسرتين ليليتين لأنصار المعزول تحت الأمطار بالمنوفية

نظم المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين مسيرتين ليليتين بالمنوفية تحت الأمطار الغزيرة وبرودة الجو الشديدة تلبية لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية فى جمعة أطلقوا عليها ” الطلاب يشعلون الثورة”.

أنطلقت أولى المسيرات بمدينة السادات من أمام طيبة مول لتجوب شوارع المنطقة الثامنة والحادى عشر رافعين شارة رابعة وصور ضحايا فض إعتصامى رابعة والنهضة والرئيس المعزول مرسى مطالبين بعودة الشرعية ضد ما أسموه ” الانقلاب العسكرى ” والتنديد بالملاحقات الأمنية واعتقالات قيادات الجماعة وقمع المظاهرات الطلابية بالجامعات المصرية حسب قولهم.

وخرج العشرات من إخوان المنوفية بقرية الكوادى مركز أشمون فى مسيرة متحدين برودة الطقس الشديدة والأمطار التى تعيق حركة المرور والسير طافت أرجاء القرية مرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة وانصرفوا قبل وصول قوات الأمن للقرية.

وردد المشاركون فى المسيرة هتافات منها ” الشعب يريد اسقاط النظام ” و ”الداخلية بلطجية”.