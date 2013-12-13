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إعتقال أميركي خطط لتفجير سيارة في مطار

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إعتقال أميركي خطط لتفجير سيارة في مطار إعتقال أميركي خطط لتفجير سيارة في مطار

اعتقلت السلطات الأمنية في الولايات المتحدة الجمعة رجلاً قالت إنه حاول تفجير سيارة مفخخة في مطار بإحدى الولايات الجنوبية.

وقالت السلطات بحسب SKYNEWS إن الرجل، البالغ من العمر 58 عاماً، متهم بالتخطيط لتفجير سيارة مفخخة في مطار بولاية كنساس، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال تمت الجمعة.

وقال المدعي العام باري غريسوم إن الرجل، ويدعى تيري لي ليوين، أعتقل صباح الجمعة في منطقة مطار ويشيتا، مضيفاً إنه خطط لقيادة سيارة كان يعتقد أنها محملة بالمتفجرات إلى محطة في المطار.

ووجهت للرجل تهماً بمحاولة استخدام أسلحة دمار شامل، ومحاولة تدمير ممتلكات، ومحاولة تقديم الدعم لتنظيم القاعدة الإرهابي.

ويقول المحققون إن ليوين يعمل فني طيران، ويقطن في ويشيتا ويعمل في المطار.

وكان ليوين قد خضع للتحقيق لمدة تقرب من 6 أشهر بعد أن أصدر بيانات يعبر فيها عن رغبته في القيام بعمل “عنيف” ضد الولايات المتحدة.

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