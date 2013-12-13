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تيار الإستقلال بأسيوط يفوز بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء‎

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تيار الإستقلال بأسيوط يفوز بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء‎ تيار الإستقلال بأسيوط يفوز بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء‎

فاز تيار الاستقلال بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء فى أسيوط بعدما اكتسحت قائمة “تيار أطباء من أجل ” المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين .

وقال الدكتور رشدى الخياط نقيب الأطباء فى أسيوط أن قائمة الاستقلال هى من حصدت المقاعد فقد فاز الدكتور ضياء عبد الحميد عن جنوب الصعيد و2 فوق سن 15 وهما الدكتور هشام حمزة وخالد الطماوى و2 تحت السن وهما الدكتور عبد الحكيم عبد الستار والدكتور محمد على رسلان .

وكان يتنافس على الانتخابات 43 مرشحًا ضمن قائمتي الاستقلال وتيار أطباء من أجل مصر الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين .

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