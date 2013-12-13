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المركزي الروسي يبقي أسعار الفائدة مستقرة ويتوقع تراجع التضخم في 2014

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المركزي الروسي يبقي أسعار الفائدة مستقرة ويتوقع تراجع التضخم في 2014 المركزي الروسي يبقي أسعار الفائدة مستقرة ويتوقع تراجع التضخم في 2014

كتب : رويترز الجمعة 13-12-2013 19:59

أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير، اليوم، ومدد تقديم سيولة طويلة الأجل حتى نهاية العام المقبل لتخفيف الضغوط على النظام المصرفي مع سعيه لخفض التضخم إلى المستويات التي يستهدفها.

وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن يتراجع التضخم في النصف الأول من 2014، لكنه لن يصل إلى المستوى المستهدف البالغ 5 بالمئة حتى النصف الثاني. وأبقى البنك سعر الفائدة الرئيسي عند 5.5 بالمئة بلا تغيير للشهر الخامس عشر على التوالي.

وكان محللون قد توقعوا في استطلاع في نهاية نوفمبر خفضا للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الربع الأول من 2014 وخفضا آخر بنفس القدر في الربع الثاني. ويبدو ذلك الآن غير مرجح.

وبلغت الزيادة السنوية في المستهلكين 6.5 بالمئة حتى التاسع من ديسمبر الآن، ما يفوق النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي للعام الحالي والبالغ 5-6 بالمئة.

وقال البنك إنه يتوقع أن يستأنف التضخم الاتجاه النزولي في النصف الأول من 2014، وإن يبلغ المستوى المستهدف في النصف الثاني من العام.

ولم يكن لقرار البنك المركزي اليوم تأثيرا يُذكر على سعر صرف الروبل الروسي.

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