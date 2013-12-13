إطلاق اسم "نيلسون مانديلا" على حديقة كبرى في باريس

كتب : أ ش أ الجمعة 13-12-2013 20:02

أعلنت آن هيدالجو النائب الأول لرئيس بلدية باريس، والمرشحة لتولي منصب عمدة العاصمة اليوم، أنه سيتم إطلاق اسم المناضل الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا على حديقة "ليه هال" قيد الإنشاء والتي تقع في الدائرة الأولى بباريس.

وأضافت أنه سيتم افتتاح حديقة "نيلسون مانديلا" في 19 ديسمبر الجاري، والتي تقع في الجهة المقابلة لكنيسة سانت أوستاش، بمنطقة "ليه هال" القريبة من مقر بلدية باريس.

وأوضحت أن الموقع قيد التجديد، وسيتم افتتاحه بشكل جزئي، على أن يتم الافتتاح النهائي بين عامي 2015 و2016.

وأشارت هيدالجو إلى أنه سيتم التصويت على قرار إطلاق اسم "نيلسون مانديلا" على الحديقة خلال اجتماع مجلس باريس الذي سيعقد الثلاثاء القادم، معبرة عن ثقتها أن هذا الاقتراح سيلقى توافقًا في الآراء.

وكان برتران ديلانو عمدة باريس قد أكد عقب وفاة الرئيس الجنوب إفريقي السابق أنه سيتم إطلاق اسم مانديلا على "مكان مرموق" في العاصمة، إلى أن وقع الاختيار على حديقة "ليه هال" التي تبلغ مساحتها نحو 3 .4 هكتار بقلب باريس.